Alouette Côte-Nord Invitation : équipe Laflamme gagne un autre titre

Denis Laflamme et ses coéquipiers Michel Lachance, Steve Tremblay et Alain Lapierre verront leur nom encore une fois sur le trophée de la classe A du Alouette Côte-Nord Invitation. Ils sont accompagnés sur la photo de Pierre Morin pour représenter Aluminerie Alouette. Photo courtoisie

Le plus vieux tournoi du Club de curling de Sept-Îles était de retour sur les glaces dans l’édifice du 21, rue Comeau, du 7 au 10 avril. Vingt-six équipes, dont deux de Port-Cartier, étaient de la partie pour la 69e édition du Alouette Côte-Nord Invitation.

Les responsables des tournois au Club de curling de Sept-Îles ont scindé en deux catégories le traditionnel rendez-vous avec seize équipes en classe Participation et dix en classe Participation.

En classe Compétition, Denis Laflamme verra son nom être gravé sur le trophée de la classe A pour une énième fois. Il a triomphé en compagnie de ses partenaires Michel Lachance, Steve Tremblay et Alain Lapierre, défaisant en finale le quatuor du skip Dallaire (Cindy Dallaire, Christine Beaulieu, Karine Lachance et Nadia Tremblay).

Jean Marchand, François Boulay, Martin Boulay et Éric Perron ont remporté le titre de la classe B aux dépens de Yannick Lessard, Mason Cormier, Christian Boudreault et André Lessard.

Les Port-Cartois Pascal Émond, Simon D’Astous, Sophie Morissette et Pascal Deschênes ont gagné la finale C face à Julien Villeneuve, Louise Canuel, Gina Gallant et Richard Jauron.

En classe Participation, une nouveauté pour cette édition, les formations championnes sont celles de Laval Chouinard, Noël Ross, Noël Malouin et Gilles Touzel pour le A (finalistes : (Jean-Pierre Lanteigne, Michel Gagnon, Daniel Michaud et Myra Dupuis), de Gaétan Lavoie, Yves Perron, Yvon Vallière et Mario Thibault pour le B (finalistes : James Cormier, Keven Rioux, Jean-François Côté et Jean-Philippe Elias) et de Julien Pinette, Thérèse Vollant, Léontine St-Onge et Noëlla André pour le C (finalistes : Danielle Poirier, Nathalie Lévesque, Line Poulin et Diane Levasseur).

Les équipes gagnantes et finalistes ont eu leur part dans les 4 400$ remis en bourses.

Le prochain tournoi au Club de curling de Sept-Îles sera le dernier de la saison 2021-2022 avec le Tournoi de fermeture du 18 au 23 avril. Il est aux membres et aux non-membres.