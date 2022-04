L’AHMSI gâte son président d’honneur

Le président d’honneur Guy Sonier, portant fièrement les nouvelles couleurs des équipes de Sept-Îles, entouré de ses enfants Mickaël et Anne-Sophie, en compagnie de jeunes de la MAHG, de représentants du hockey nord-côtier et de partenaires. Il s’agit, de gauche à droite, d’Éric Pineau (v-p opérations – AHMSI), Frédéric Arseneault (v-p hockey – Hockey Côte-Nord), Stéphane Gaudreault (président – Ligue Gérald Vaillancourt), Steve Lebel (président – AHMSI), Julie Beaudry (administratrice – AHMSI), Jenny Boudrias (administratrice – AHMSI), Denis Miousse (Ville de Sept-Îles), Tony Dresdell (Aluminerie Alouette), Luce Jomphe (Caisse Desjardins) et Éric Boisvert (BGA Construction).