William Dufour règle le cas du Drakkar à lui seul

William Dufour a récolté cinq points pour conduire les Sea Dogs de St.John à une victoire de 7-5 face au Drakkar de Baie-Comeau, qui s’est défendu bec et ongles devant une équipe taillée pour la Coupe Memorial.

Il faut bien admettre que les armes ne sont pas les mêmes dans un camp et dans l’autre. Quand les Sea Dogs ont resserré le jeu en troisième, le Drakkar a vu ses chances de marquer disparaître, étant limité à cinq tirs au filet dans toute la période, dont quatre dans les derniers instants du match, soit jusqu’au but de Xavier Fortin, à 19:40.

Le match s’était pourtant bien amorcé pour les locaux quand l’ancien des Sea Dogs Evgeny Sapelnikov s’est fait valoir dès le départ. Sa longue passe parfaite à Benjamin Corbeil a propulsé ce dernier fin seul devant Nikolas Hurtubise, qu’il a habilement déjoué. Une bévue d’Étienne Arseneau dans son territoire a toutefois permis à William Dufour de créer l’égalité moins de cinq minutes plus tard.

Les deux formations se sont ensuite échangé des buts avec l’avantage d’un homme. Jérémie Poirier a d’abord lancé les Sea Dogs en avant, jusqu’à la réplique d’Andrew Belchamber, qui a servi un tir imparable dans la partie supérieure à Hurtubise.

Le festival offensif s’est poursuivi en deuxième avec trois filets pour les visiteurs et deux pour le Drakkar, l’œuvre de Vincent Collard, qui a bien suivi pour le retour du tir de Félix Gagnon, et Jacob Gaucher, sur une passe coupée par Benjamin Corbeil.

William Dufour a continué dans la même veine qu’en première, récoltant une passe sur le but de Vincent Sévigny et enfilant ensuite son deuxième de la soirée, 22 secondes après le but de Collard.

Le but de Marshall Lessard, 54 secondes plus tard, a chassé du match Olivier Ciarlo, lui qui en était à un premier départ depuis le 17 décembre à Rimouski. Il a cédé cinq fois sur 21 tirs. Olivier Adam s’est amené en relève.

En troisième, Brady Burns a mis fin aux hostilités en marquant à la 13e minute. William Dufour a récolté son cinquième point de la soirée sur la séquence.

Par la bande : Riley Bezeau a complété dans une cage déserte…Raivis Kristians Ansons a eu droit à un petit rappel de son passage de trois saisons chez le Drakkar avant la rencontre. Il porte avec sa nouvelle équipe le même numéro qu’avec Baie-Comeau, soit le 55…Les hommes de Jean-François Grégoire disputent leur prochain match vendredi à Drummondville.