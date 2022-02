Nathan Baril a disputé son meilleur match depuis longtemps et le Drakkar l’a emporté 5-2 devant les Mooseheads de Halifax dimanche. Photo Mario Dechamplain

Le Drakkar fait tourner le vent en troisième et l’emporte

Deux buts rapides en moins d’une minute en tout début de troisième période a conduit le Drakkar vers un gain de 5-2 aux dépens des Mooseheads de Halifax dimanche au centre Henry-Leonard. Baie-Comeau mettait ainsi fin à une séquence de cinq revers consécutifs.

Dès la 14e seconde du dernier engagement, avec un pointage de 2-1 Halifax, Evgeny Sapelnikov a créé l’égalité en lançant sur réception la rondelle que venait de gagner Jacob Gaucher à la mise au jeu, pour son premier dans l’uniforme du Drakkar. Et 58 secondes plus tard, Xavier Fortin (9e) a inscrit le but de la victoire après la remise parfaite de Nathan Baril.

Le deuxième choix de première ronde de l’équipe au dernier repêchage a disputé une de ses meilleures rencontres depuis belle lurette. Il a marqué le premier but des Baie-Comois, son deuxième en trois rencontres après une séquence de 20 matchs sans filet.

Un peu comme la veille, le Drakkar a vu l’adversaire s’installer en zone ennemie au départ. Ce fut toutefois moins long que contre Charlottetown, de sorte que Baie-Comeau a eu le meilleur 11-6 au chapitre des tirs même s’il a écopé de trois pénalités, dont au moins une discutable.

Andrew Belchamber a pu se présenter seul devant le portier Mathis Rousseau, qui a reçu le disque en plein milieu du plastron. Quant à Xavier Fortin, dans les mêmes circonstances, son tir a raté la cible mais à sa décharge, un défenseur lui a nui dans son geste au dernier moment.

Evan Boucher a cassé la glace à 7 :17 du deuxième engagement, son tir des poignets bas surprenant Olivier Adam à sa droite. C’était 1-0 Halifax.

Les Têtes d’orignaux ont cependant fait preuve d’indiscipline durant quelques minutes, concédant trois jeux de puissance au Drakkar, qui a créé l’égalité à la toute fin du troisième, par l’entremise de Nathan Baril, bien placé dans le haut de l’enclave.

Boucher, encore lui, a relancé les Moosehaeds en avant au terme d’une descente en surnombre. Avec un peu de chance, le Drakkar aurait pu rentrer au vestiaire avec une égalité, mais après la reprise vidéo, le but de Jacob Gaucher a été refusé car la rondelle avait été touchée plus haut que la hauteur permise quelques instants avant le but.

Avec 5 :32 à faire au match, Jordan Dumais a eu droit à un lancer de pénalité, facilement stoppé par Adam. Sapelnikov a ensuite inscrit son second de l’après-midi pour clore le débat.

Par la bande : Félix Gagnon a complété dans un filet désert…Le Drakkar a eu le meilleur ? au tableau des tirs au but…Un autre club des Maritimes, les Sea Dogs de St.John, qui comptent Raivis Kristians Ansons, seront de passage à Baie-Comeau mardi…Pour ce match, il pourra y avoir un maximum de 500 personnes dans les gradins.