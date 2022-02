Revers de 4-1 du Drakkar pour la reprise des activités

Sur cette séquence, le 15e de la saison de Benjamin Corbeil, Evgeny Sapelnikov et Marc-Antoine Pépin ont récolté leur premier point dans leur nouvel uniforme, celui du Drakkar. Mais ce ne fut pas suffisant pour le Drakkar, qui s’est incliné 4-1. Photo Mario Dechamplain

L’action a enfin repris samedi au centre Henry-Leonard, après une cinquantaine de jours sans match du Drakkar. Ce dernier affrontait les Islanders de Charlottetown pour cette reprise des activités et les meneurs au classement général ont quitté Baie-Comeau avec un gain de 4-1, leur 23e de la campagne.

Dans ce duel, les dommages ont été causés par Lukas Cormier. Le solide arrière des Islanders a brisé l’égalité de 1-1 avec son second de la rencontre en troisième, un rayon laser digne des majeures qui a mystifié Olivier Adam. Il a complété son tour du chapeau en marquant dans un filet désert

Avec seulement 15 lancers au but, dont 4 en première et autant en troisième, le Drakkar a plutôt été limité dans les chances de marquer. À sa décharge, il affrontait une machine de hockey bien aguerrie, prête à se battre pour les plus grands honneurs.

Dominants au premier engagement, les Islanders ont ouvert en toute logique le pointage, par l’entremise de Cormier. L’excellent défenseur a récupéré la rondelle dans son territoire avant de tromper quelques joueurs du Drakkar pour ensuite battre Adam d’un tir des poignets, à 2 :43.

Les hommes de Jean-François Grégoire ont créé l’égalité durant une séquence où les visiteurs ont fait preuve d’indiscipline. À 6 :25 de la deuxième période, à cinq contre trois, Benjamin Corbeil a trompé Francesco Lapenna après avoir été alimenté par Evgeny Sapelnikov et Marc-Antoine Pépin, qui ont ainsi tous deux récolté leur premier point dans l’uniforme du Drakkar.

Par la bande : Xavier Simoneau a inscrit l’autre but de Charlottetown…Émile Chouinard a reçu le titre de joueur-étudiant du mois chez le Drakkar, lui qui étudie au 12e degré au Northern Pre University…Baie-Comeau reçoit les Mooseheads de Halifax dimanche à compter de 16 h.