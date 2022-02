DOSSIER | Compostage : la Côte-Nord est-elle prête?

(SK) La MRC de La Haute-Côte-Nord en est à sa 17e année d’application de différents programmes d’aide financière afin d’encourager les citoyens à faire du compostage domestique. Selon Valérie Samson, conseillère en développement durable et économie circulaire au Service technique et environnement de la MRC, environ 1 500 personnes ont été recensées depuis 2005.

« Au début des programmes de subvention, la MRC offrait la vente des composteurs domestiques, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, précise madame Samson. On ne les vend plus mais on invite les citoyens à en faire l’achat en quincaillerie ou dans les magasins à grande surface ». Se procurer ou se construire un composteur coûte entre 80$ et 120$ et la subvention a été bonifiée à 60$ pour chaque citoyen qui en fait la demande.

Depuis qu’elle est en poste, Valérie Samson suggère aux citoyens de se procurer le biodigesteur. « Une petite machine qui permet de décomposer la viande, les résidus alimentaires et qui exige très peu de manutention de la part des utilisateurs ». La MRC HCN les offre à la population pour la modique somme de 30$ alors que la valeur sur le marché est d’environ 200$.

« Il y a très peu d’endroits qui en offrent, c’est pas très connu mais pourtant c’est super pratique. On n’a qu’à l’installer dans la cour, pas nécessaire de brasser ou d’ajouter des feuilles mortes, ça se décompose sur place, directement dans le sol », élabore la conseillère.

L’initiative de madame Samson a fait mouche puisque depuis le début du programme, ce sont 300 biodigesteurs qui ont trouvé preneurs.

Tel que mentionné par la directrice du Service technique et environnement Marie-Michèle Couture, la collecte des matières compostables est moins coûteuse que le traitement des déchets, on s’en doute. Et quant au recyclage, «c’est pratiquement gratuit, ajoute-t-elle. Plus on recycle, plus c’est payant pour les citoyens ».

Les couches jetables, un fléau environnemental

Bien que la MRC HCN ne performe pas aussi bien que la moyenne québécoise, il y a des localités qui tirent très bien leur épingle du jeu et qui ont réussi à sensibiliser la population. «On voit une certaine disparité dans la MRC entre certaines localités qui produisent beaucoup de déchets comparativement à d’autres. Il y a de grosses différences. Mais il faut analyser les enjeux économiques et sociodémographiques. Par exemple, les villages où il y a des zones familiales plus concentrées ou des services liés aux personnes aînées ou en perte d’autonomie, on constate qu’il y a un tonnage de déchets plus important, lié probablement aux couches jetables.»

Madame Couture se permet de citer en exemple la municipalité de Tadoussac, grande championne de la MRC HCN quant à ses excellentes pratiques de recyclage et de réduction des déchets et « qui a investi de grands efforts de sensibilisation auprès de ses citoyens. Mais en contrepartie, il y a des localités qui produisent énormément de déchets par habitant », conclut-elle.