Le CINÉSEPT prendra l’affiche du 10 au 20 mars

Espérons que cette fois-ci soit la bonne pour l’organisation du Festival du film de Sept-Îles. Les nouvelles dates pour la 31e édition du CINÉSEPT sont maintenant du 10 au 20 mars.

C’est la réouverture des salles de cinéma pour le 7 février qui permet au comité organisateur du rendez-vous du septième art de fixer (à nouveau) au calendrier son édition 2022 sur une période de onze jours.

« L’extension de la durée du festival est expliquée par la capacité d’accueil dans les salles

de visionnement (50 %). Le comité a opté pour une formule allongée, permettant ainsi aux

participants d’assister à un plus grand nombre de projections », soulignent la présidente et la vice-présidente, Sarha-Michel Thériault et Andréanne Roy.

Les cinéphiles devront attendre quelques petites semaines pour le dévoilement de la quinzaine de fils qui seront présentés sur grand écran. Le CINÉSEPT sera bonifié d’activités hors festival, en plus des événements d’ouverture et de fermeture.

D’ici là, le comité organisateur lance l’invitation aux personnes désirant faire partie du jury. Elles n’ont qu’à remplir le formulaire d’inscription disponible sur son site Web et sur sa page Facebook.