RSEQ Côte-Nord : une reprise des activités qui fait du bien

On dit souvent que le sport est bon pour la santé mentale et le moral. La reprise du sport parascolaire depuis lundi fera certes du bien aux étudiants-athlètes de la Côte-Nord.

« C’est d’un bon œil qu’on voit la reprise graduelle des activités parascolaires avec les règles sanitaires que la Santé publique nous a appelés à modeler », a mentionné le directeur général du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Côte-Nord, Éric Boucher.

Cette reprise au début de la semaine vient avec de nouvelles mesures. Le masque doit être porté en tout temps durant la pratique de l’activité, à l’exception des activités aquatiques. (Portrait complet des mesures en fin d’article)

Le retour sur les terrains, dans les gymnases, soulagera le moral et la santé mentale des jeunes affectés par l’arrêt depuis décembre. La prochaine étape sera celle de se mesurer à d’autres, soient la reprise des matchs et des compétitions. Aucune date n’a toutefois été avancée sur ce point.

« On souhaite revenir à ce qu’on a goûté avant les Fêtes. » M. Boucher indique cependant que la priorité du RSEQ Côte-Nord est la reprise de l’activité physique. « C’est quelque chose qui prime sur tout. »

Le RSEQ Côte-Nord travaille donc sur du court terme et non à longue échéance dans sa planification.

« On ne sait jamais ce qui nous pend au bout du nez. Il ne faut donc pas donner de faux espoirs aux étudiants-athlètes », a indiqué M. Boucher.

L’organisme travaille ainsi avec ses partenaires sur différentes activités, particulièrement le programme des saines habitudes de vie avec le Défi moi j’croque, et le Mois de l’activité physique. L’application Jeunes actifs est également de plus en plus populaire.

Éric Boucher soutient que le contexte n’est pas facile, mais qu’avec les membres, le RSEQ Côte-Nord se garde actif et met l’emphase sur le développement d’une offre de services variées.

Le directeur général a conclu en disant qu’il avait hâte au plein retour des activités et « que les plateaux sportifs brillent avec ses étudiants-athlètes partout sur la Côte-Nord. »