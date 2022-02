Forestville : le Boréal Loppet sera de retour en présentiel le 12 mars

Le Boréal Loppet sera de retour le 12 mars selon sa formule habituelle, en présentiel. Le passeport vaccinal sera toutefois obligatoire pour les compétiteurs et l’organisation respectera les normes sanitaires qui seront en vigueur au moment de l’événement.

La compétition de ski de fond, fatbike et de course sur neige, qui a lieu à Forestville depuis 2004, offre différents parcours aux participants. Pour les fondeurs, il est possible de s’inscrire au 48 km, 32 km, 16 km, 10 km et 7 km en style libre ou classique. Pour les 16, 10 et 7 km, un parcours non chronométré est également offert.

Toujours en ski de fond, les participants ont accès à de plus courtes distances, soit les 3,4 km, 1,7 km et 1,7 km coloré. Pour ce qui est du fatbike, les compétitions se déroulent sur 24 ou 12 km. Ceux qui veulent s’inscrire à la course sur neige ont le choix entre deux parcours, soit le 4 km ou 2 km.

Les duathlons sont de retour cette année, dans les catégories homme ou femme. Le duathlon individuel consiste en une épreuve combinée de 16 km de ski en style libre et 12 km de fatbike. Quant au duathlon en équipe, un participant doit compléter le 16 km de ski en style libre et l’autre complète la distance de 12 km de fatbike.

Il est déjà possible de se procurer un billet pour la compétition sur le site Web Evenbrite ou via la page Facebook de l’événement. Chaque billet donne droit à un item promotionnel aux couleurs du Boréal Loppet. Cette 18e édition est rendue possible grâce à Desjardins, commanditaire majeur de l’événement depuis 2020.

Rappelons que l’an dernier, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie, le Boréal Loppet s’est tenu en mode virtuel. Les participants étaient invités à publier des photos de leur activité réalisée sur Facebook.