Le microcrédit se démocratise avec MicroEntreprendre Côte-Nord

L’accès au microcrédit entrepreneurial devient réalité sur la Côte-Nord avec le lancement officiel de MicroEntreprendre. La région est la 17e au Québec à joindre le réseau du même nom.



Directrice générale de MicroEntreprendre Côte-Nord, Jacqueline Girard est en action depuis mai 2020 à partir de Sacré-Cœur. En raison de la pandémie, le lancement de l’organisme a été reporté en novembre 2021, offert en formule hybride à Baie-Comeau et en virtuel.

MicroEntreprendre représente souvent la première porte à laquelle des promoteurs iront frapper pour obtenir un prêt pouvant aller jusqu’à 20 000 $. « MicroEntreprendre est vraiment à la base. On va chercher l’individu avec son idée d’entreprise. On est au premier échelon avant de frapper chez les banques », explique Mme Girard, une ancienne conseillère aux entreprises de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la Haute-Côte-Nord.

Évidemment, avant de répondre à une demande de microcrédit, le projet sera analysé sous toutes ses coutures. « L’individu est au centre de ça. On en jase, on voit où l’individu est rendu. Manque-t-il de formation? On va l’aider à cheminer et à l’outiller », poursuit la directrice générale.

L’organisme œuvre beaucoup auprès des travailleurs autonomes, une catégorie d’entrepreneurs ayant peu accès à des prêts. MicroEntrependre y remédie et leur permet d’avancer, fait remarquer Mme Girard.

Outre un nouvel accès au crédit, l’organisme a aussi un mandat d’accompagnement à la création, au développement et à la consolidation d’entreprises nord-côtières.

De l’argent du milieu

Tout comme les autres organismes membres du réseau soutenu par le ministère de l’Énergie et des Ressources, MicroEntreprendre Côte-Nord possède un fonds pour lui permettre de remplir sa mission, mais dont la valeur est gardée confidentielle. Les acteurs socioéconomiques régionaux y contribuent. « C’est de l’argent qui provient du milieu en grande partie. C’est pour ça qu’on dit du milieu pour le milieu », précise-t-elle.

Le réseau MicroEntreprendre verse dans la cagnotte un montant identique à celui allongé par ses partenaires nord-côtiers. En plus des demandes toujours en analyse, trois prêts ont été accordés jusqu’à maintenant sur la Côte-Nord et les intérêts commencent à rentrer. Là aussi, on préfère ne pas quantifier l’argent prêté jusqu’à maintenant.

La directrice générale explique que les bailleurs de fonds sont des gens qui croient au développement de la Côte-Nord. Dans un cas, il est question d’un prêt au fonds. Dans les autres, il s’agit de dons, notamment des SADC.

Selon Jacqueline Girard, le milieu gagne à encourager les entrepreneurs en devenir, car, une fois lancés, ils iront frapper aux autres portes du réseau d’aide. Elle a en tête le prêt qu’elle a fait à une promotrice, lui permettant ainsi de déboucher sur d’autres avenues de financement pour son entreprise.

Souvent, un bailleur de fonds ne voudra pas être le premier à se mouiller pour le financement d’un projet. Il attendra qu’un autre le fasse et cet autre pourrait bien être MicroEntreprendre Côte-Nord.