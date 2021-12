Lancement sur la Côte-Nord du 2e tome du livre Les aventures de Cindy

C’est dans le cadre d’une tournée de deux jours sur la Côte-Nord que Sport’Aide en collaboration avec l’Unité Régionale Sport et Loisir Côte-Nord à Sept-Îles et Baie-Comeau, a procédé au lancement du livre éducatif : les aventures de Cindy – Tome 2.

Le livre porte sur Cindy Ouellet, athlète paralympique en ski paranordique et en basketball en fauteuil roulant. Dans ce deuxième volet des aventures de Cindy, on y aborde plusieurs thèmes comme le respect, la jalousie, le deuil, la colère et bien d’autres.

Étant athlète de haut niveau, Cindy y raconte comment elle a vécu difficilement la pandémie alors qu’elle ne pouvait pas s’entraîner. Une façon de démontrer l’importance de demander de l’aide.

« Quand moi j’étais jeune, j’ai vécu une dépression et je n’avais pas les outils nécessaires pour reconnaître cela. Je pense qu’un livre comme celui-là permet d’ouvrir la discussion entre les parents et enseignants avec les enfants sur l’importance de demander de l’aide quand on est en situation de détresse », explique Mme Ouellet.

C’est Sport’Aide qui est derrière cette initiative de créer un livre qui s’inscrit dans une campagne plus large pour contrer l’intimidation. La bande dessinée est un des outils permettant à l’ensemble de la communauté sportive ainsi que le grand public à faire face au phénomène sociétal qu’est l’intimidation. Pour Cindy, lorsque l’organisation l’a approché pour devenir porte-parole, c’est un défi qu’elle ne pouvait refuser.

« J’aurais tellement aimé avoir un tel outil lorsque j’étais plus jeune. C’est un peu pourquoi j’ai accepté ce rôle de porte-parole parce que ça me permet d’aider les jeunes à travers mes expériences », affirme l’athlète.

Une place est notamment faite dans la bande dessinée à la Côte-Nord avec une équipe de hockey de cette région qui participe au Tournoi de hockey pee-wee de Québec.

Les élèves de l’école Gamache de 4e, 5e et 6e année ont tous reçu un exemplaire signé du livre de Cindy.