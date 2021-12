L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (ATPS) a adopté l’entente de principe conclue avec le gouvernement à 81%. Image courtoisie.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux adopte l’entente de principe conclue avec le gouvernement

Le conseil général de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a adopté à 81 % l’entente de principe négociée avec le gouvernement Legault. Dans les prochaines semaines, une série d’assemblées générales spéciales se tiendront dans le but de faire adopter l’entente par ses membres, dont 1 000 sont sur la Côte-Nord.

« Nous venons de franchir une autre étape pour offrir à nos membres une nouvelle convention collective. Globalement, c’est une bonne entente pour le personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Ceci dit, les besoins du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) en matière de main-d’œuvre sont énormes et les mesures contenues dans cette entente de principe ne les combleront pas tous », déclare Maude Fréchette, représentante nationale de la Côte-Nord, dans un communiqué.

Dans les différentes mesures annoncées, notons une prime de 4 % pour les intervenants en centre jeunesse ainsi qu’une prime supplémentaire de 3 % pour les secteurs suivants de la DPJ : réception et traitement des signalements, évaluation-orientation, application des mesures et révision. Il sera possible pour les intervenants de convertir une partie de cette prime en cinq jours de congés mobiles.

« L’ajout de congés mobiles pour permettre aux intervenants en centre jeunesse de recharger leur batterie à la suite d’un événement traumatisant était une demande de longue date de l’APTS », affirme Mme Fréchette.

Dans le domaine de la santé mentale, l’APTS a garanti l’élargissement de l’octroi de la prime en psychiatrie pour les salariés qui travaillent dans des centres d’activités qui n’ont pas accès aux congés mobiles. Ils recevront une compensation monétaire de 2,2 % de leur salaire, ce qui équivaut aux cinq congés mobiles.

Les travailleurs de laboratoire et ceux du secteur de l’imagerie médicale auront enfin accès à la prime COVID et ce sont 6,1 M$ qui seront redistribués à ces travailleurs. Concernant les plaintes en maintien de l’équité salariale pour les physiothérapeutes, le gouvernement, dans un geste de dernière minute, a décidé de retirer cet item de l’entente, en offrant plutôt un montant de 1,9 M$ pour les physiothérapeutes. Le syndicat continuera la bataille dans ce dossier en conservant les plaintes devant la CNESST.

L’entente de principe prévoit également 1 M$ pour les intervenants des résidences à assistance continue (RAC) et les unités internes des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme (CRDI-TSA).

Les mesures seront présentées dans leur entièreté aux membres de l’APTS lors de prochaines assemblées générales dans le but d’entériner cette entente de principe.