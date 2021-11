Fermer la porte aux commentaires sur le poids dans le cadre de la Semaine « Le poids? Sans commentaire! »

Dans le cadre de la Semaine « Le poids? Sans commentaire! », qui a lieu du 29 novembre au 3 décembre, les agents de prévention et de promotion des saines habitudes de vie du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord animeront un atelier de sensibilisation dans différents organismes de la région.

D’une durée de 60 minutes, l’atelier proposera une réflexion afin de mieux comprendre les conséquences des commentaires sur le poids et l’apparence, ainsi que des trucs et astuces pour bien réagir à ces derniers.

« Il faut prendre conscience que les commentaires que l’on fait par rapport au poids d’une personne peuvent avoir des impacts sur les autres ou nous-mêmes », soutient l’agente de prévention et de promotion des saines habitudes de vie au CISSS de la Côte-Nord, Caroline Jean.

Selon cette dernière, il n’est pas évident pour les personnes qui reçoivent les commentaires de bien réagir.

« Par exemple, tout dépendamment si celle qui nous fait le commentaire est importante ou non pour nous, on peut lui mentionner que ce qu’elle vient de dire est dérangeant pour nous et on peut même aller jusqu’à lui demander de s’excuser », conseille-t-elle.

Sensibilisation

La Semaine « Le poids? Sans commentaire! » est organisée depuis 10 ans et elle a pour but de sensibiliser l’ensemble de la population, notamment les adolescents, à l’omniprésence et aux conséquences négatives des commentaires sur le poids et l’apparence physique.

Pour l’édition 2021, l’emphase est mise sur l’importance de « Fermer la porte aux commentaires sur le poids ».

Les organismes, écoles ou entreprises intéressés à recevoir l’atelier de sensibilisation peuvent communiquer avec l’agent de prévention et de promotion des saines habitudes de vie de leur territoire, en composant le 418 589-9845, poste 252297.

« On cible la Semaine « Le poids? Sans commentaire! » plus particulièrement, mais ces ateliers peuvent être donnés tout au long de l’année », affirme Caroline Jean.

D’ailleurs, la pandémie a causé certaines problématiques au niveau de l’image corporelle, selon l’agente de prévention et de promotion.

« On était isolé et confiné. Après, certaines personnes étaient gênées de sortir de la maison et de reprendre les activités sociales de peur d’avoir des commentaires sur leur poids. Le moment est donc toujours opportun pour offrir ce genre d’atelier », conclut-elle.