Pakua Shipu : des équipements de hockey tout neuf pour passer au travers une tragédie

C’était Noël avant le temps le 25 novembre à Pakua Shipu. Une vingtaine de jeunes de 8 à 18 ans de la communauté ont reçu des équipements de hockey flambants neufs, le fruit d’une initiative de Normand Jr Thirnish-Pilot, policier pour la GRC à Sept-Îles.

L’homme originaire de Uashat mak Mani-utenam a été secoué en février 2021 par le suicide de Jency Mark Vallée, une jeune innue de Pakau Shipu qui venait d’avoir 13 ans. Ce fut une onde de choc dans plusieurs communautés.

« Ça m’avait affecté et je me suis dit qu’il fallait que je fasse de quoi pour qu’ils (les jeunes) passent au travers », a-t-il mentionné. Il a alors entrepris des démarches auprès de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour un don d’équipements.

Après une réponse positive, Sports Experts et Pêcheries Shipek ont aussi contribué pour notamment des patins pour les gardiens de but, du ruban et des rondelles. Relais Nordik a assuré à ses frais le transport de Sept-Îles à Pakua Shipu. « C’est devenu quelque chose de communautaire. »

Un logo a aussi été créé, imageant entre autres le portrait de Jency, avec la touche finale d’Ève Ringuette de Uashat.

Ce sont vingt-cinq équipements de joueurs et deux de gardiens de but qui ont été déballés par les jeunes un mois avant Noël, entourés de parents, de membres de la communauté, d’élus et d’invités.

« J’ai été en mesure de constater hier (25 novembre) que les jeunes étaient très heureux. Mon feeling était qu’on était le matin de Noël et qu’ils déballaient leurs cadeaux. C’était vraiment beau. Les parents et grands-parents sont venus nous remercier. Il y a même une aînée qui a dit qu’elle n’avait jamais vu pareil geste pour eux », a exprimé Normand.

Ce cadeau, ils pourront s’en servir quand ils en auront l’occasion. M. Thirnish-Pilot indique qu’il n’y a pas encore d’entraîneurs formés, mais le processus est en cours. Les jeunes pourront aussi porter fièrement cet équipement lors d’un tournoi à Trois-Rivières dans les premiers mois de 2022.

Des responsables s’assureront que les équipements puissent profiter à d’autres pour les années à venir.

Un tournoi de golf est d’ailleurs dans les plans du comité pour soutenir financièrement les sorties hockey des jeunes.

« Ça va leur donner une chance de réussir et de voir d’autres choses », a conclu l’homme derrière cette belle initiative.