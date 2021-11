La reine du violon Thérèse Rioux nous a quittés

De nombreux témoignages de sympathies ont afflué sur les réseaux sociaux au cours de la dernière journée après l’annonce du décès de Thérèse Rioux, originaire de Saint-Gabriel-de-Rimouski et résidente de Forestville, connue sous le nom de la reine du violon. Elle était âgée de 91 ans.

La violoniste de renom laissera un grand vide dans le cœur de ses proches et de ses admirateurs. Un des musiciens qu’elle a aidé, Keven Desrosiers, tenait à lui rendre hommage.

« Chère Mme Rioux, c’est la tête pleine de souvenirs et le cœur attristé que je vous dis au revoir! Merci pour vos nombreux conseils, nos multiples voyages parsemés de fous rires ainsi tout le bagage musical que vous nous laissez en héritage. Vous avez été une source d’inspiration très importante dans ma vie », écrit-il sur sa page Facebook.

Dès son jeune âge, le swing et le style unique de Madame Rioux ainsi que son répertoire musical ont captivé l’attention du musicien.

« Rapidement, nous nous sommes liés d’amitié, de complicité et vous avez été généreuse de votre temps avec moi. J’offre mes plus sincères condoléances à M. Rioux, ses enfants et ainsi qu’aux familles Lévesque et Rioux. Pour moi, Mme Rioux sera toujours la Reine des Violoneux et je m’assurerai de poursuivre le partage de son répertoire riche et unique », conclut-il en signant comme son petit-fils musical.

Carrière grandiose

Durant sa carrière, elle a eu l’honneur de se produire et de travailler avec les plus grands, dont entre autres La Bottine souriante, Jean Grimaldi, La famille Soucy, Paul Bossé, Ti-Blanc Richard, Keven DesRosiers, Paul Cormier (Monsieur Pointu), Denys Daigneault et Jean Collard.

C’est à l’âge de 42 ans qu’elle sera connue sous le nom de « Reine du violon » alors qu’elle remporte la première place lors de la deuxième édition du Concours annuel de violoneux et d’accordéonistes à l’hôtel Le Relais de Saint-Liboire.

À son arrivée sur la Côte-Nord à Forestville en 1983, elle a animé pendant cinq ans des Rencontres Folkloriques qui ont réunies tous les grands noms de la musique québécoise et canadienne. D’autres activités sociales ont pris beaucoup de son temps.

Toute l’équipe du Journal Haute-Côte-Nord exprime ses plus sincères condoléances à toute la famille et les proches de Mme Thérèse Rioux, dont l’oeuvre musical restera à jamais gravée dans nos mémoires.



Keven Desrosiers a rendu hommage à son idole sur sa page Facebook. Photo : Courtoisie

Thérèse Rioux était considérée comme la reine du violon.