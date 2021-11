Les bases saisonnières de la Garde côtière canadienne de la Côte-Nord ferment leurs portes pour l’hiver. Photo : Pêches et Océans Canada S. De Broucker

Fin de saison pour les bases de recherche et sauvetage de la Garde côtière sur la Côte-Nord

La Garde côtière canadienne procédera à la fermeture annuelle de ses bases saisonnières de recherche et sauvetage de Québec, Tadoussac, Kegaska, Rivière-au-Renard et Havre-Saint-Pierre le 30 novembre. La base de Cap-aux-Meules fermera quant à elle un mois plus tard.

Les bases saisonnières de la Garde côtière canadienne sont situées stratégiquement pour fournir une aide rapide afin de réduire au minimum les pertes de vie et les risques de blessures, et de réduire le nombre et la gravité des incidents maritimes de même que les menaces pour l’environnement.

Les activités des bases commencent en avril, avant le début de la saison de navigation de plaisance, et se terminent en novembre ou à la fin décembre.

« Dès l’arrivée de l’hiver, les navires de sauvetage de la Garde côtière canadienne ne peuvent plus être utilisés compte tenu des conditions de navigation qui prévalent dans le golfe et le fleuve Saint-Laurent, comme les embruns verglaçants et la glace », explique l’organisation par voie de communiqué.

Les opérations hivernales de recherche et sauvetage sont effectuées par la Garde côtière canadienne à l’aide de brise-glaces et d’autres navires disponibles dans la région, au besoin.

« Nous travaillons aussi en partenariat avec d’autres ministères du gouvernement du Canada, comme la Défense nationale qui fournit des aéronefs pour participer à des missions de recherche et sauvetage, au besoin », est-il précisé.

Toute urgence maritime peut être signalée à la Garde côtière canadienne en tout temps au 1-800-463-4393 ou par le canal 16 des radios VHF.