Un plaisir qui se renouvellera avec la Parade de Noël

La magie de Noël rejaillira dans plusieurs rues de Sept-Îles ce samedi 4 décembre avec la Parade de Noël, le cadeau qu’offrira encore cette année Frédéric Gagnon (Remorquage FG), avec son équipe de bénévoles et les entreprises participantes.

« Ce sera une belle soirée. Je fais ça pour amuser le monde. La population sera au rendez-vous et il y a beaucoup de partenaires. Il y aura plein de camions décorés et des mascottes. Ce sera de toute beauté », a fait savoir Frédéric, qui a conquis le cœur des Septiliens l’an passé avec la première édition de la Parade de Noël.

Plus de 45 véhicules décorés défileront, autant de partenaires engagés à faire de l’événement une fête.

L’organisation coupera toutefois de moitié le trajet, mais le convoi sera plus long avec le Père Noël et son chariot, un train de la SFP Pointe-Noire, pour clore le défilé.

Le départ se fera à 18h du Cégep de Sept-Îles. Le trajet empruntera les rues de la Vérendrye, St-Laurent, Holliday, Comeau, Smith, Bourgeois, Giasson, Régnault, Gamache, Napoléon et Arnaud.

Pour boucler la Parade, au Vieux-Quai, un spectacle avec des chansonniers (Sofia Poirier, le Trio Boréal et Fallin’sun) et, bien entendu les feux d’artifice, « plus gros. » Café et chocolat seront servis sur place. Le passeport vaccinal sera toutefois exigé sur le site (Vieux-Quai) aux points d’entrée.

Ce qu’il ne reste qu’à souhaiter, c’est que la température soit aussi belle que l’an passé. « On se croise les doigts et les orteils. »