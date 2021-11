Un questionnaire pour l’étude de prolongement de la 138

Le ministère des Transports invite la population de la Basse-Côte-Nord à répondre à un questionnaire sur le projet de prolongement de la route 138.

Le questionnaire d’une durée approximative de 20 minutes servira à la collecte d’informations générales pour la mise à jour de l’étude d’opportunité pour ce projet de prolongement. Le ministère des Transports souhaite une grande participation afin de connaître les préoccupations en lien avec le mode de vie, les habitudes et les transports des habitants de la Basse-Côte.

Il sera possible de répondre au questionnaire en français, en anglais ou en innu. Les réponses seront anonymes et les résultats généraux seront rendus publics lorsque la période de recensement sera terminée, soit le 10 décembre prochain.

Vous pouvez répondre au questionnaire via le lien suivant : https://survey123.arcgis.com/share/3d45c7d01b0045b0a63b11de70659744

Les deux tronçons actuellement « à l’étude » sont situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine ainsi qu’entre La Tabatière et Vieux-Fort.

Deux autres tronçons sont en réalisation, soit entre Kegaska et la Romaine puis entre Tête-à-la-Baleine et La Tabatière. Il est possible de suivre le déroulement du projet avec le lien suivant : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/projets-infrastructures/reseau-routier/projets-routiers/cote-nord/Pages/prolongement-route-138.aspx