La vaccination dans les écoles dépendra des taux de vaccination sur la Côte-Nord

Il est possible dès maintenant de prendre rendez-vous pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Photo iStock

Tel qu’annoncé par le premier ministre du Québec, François Legault, hier le 23 novembre, la vaccination contre la COVID-19 dans les écoles du Québec commencera le 29 novembre pour les enfants de 5 à 11 ans. Toutefois, pour la Côte-Nord, les semaines prochaines seront déterminantes à savoir si des mesures seront déployées à partir des établissements scolaires.

« Pour l’instant, la vaccination est offerte dans les cliniques de vaccination. En fonction des taux de vaccination qui seront analysés au cours des prochaines semaines, du transport vers les cliniques pourrait être déployé ou des cliniques mobiles dans les écoles pourraient éventuellement être organisées », explique le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Pascal Paradis.

La vaccination a débuté aujourd’hui le 24 novembre à Baie-Comeau, Sept-Îles, Port-Cartier et en Haute-Côte-Nord dans les centres de vaccination en prenant un rendez-vous à clicsante.ca ou par téléphone au 1 877 644-4545. « La distribution des vaccins est en cours partout dans la région », confirme M. Paradis.

Comme l’a précisé François Legault en point de presse, le consentement parental est requis lors de la vaccination de l’enfant. La vaccination devrait être terminée d’ici quelques semaines « si des rendez-vous sont pris dès maintenant par les parents », affirme Pascal Paradis.

« Les scientifiques ont approuvé la vaccination pour les enfants. C’est normal de se poser des questions. Il faut d’abord penser à l’enfant. Il y a un risque réel pour les enfants de contracter le virus. La deuxième raison est l’école pour éviter les fermetures de classe. La troisième raison est qu’il reste quelques semaines avant Noël. Les enfants pourront serrer leur grand-maman ou leur grand-papa dans leurs bras de façon sécuritaire », a déclaré le premier ministre pour rassurer les parents.

Pour le CISSS de la Côte-Nord et la Direction régionale de santé publique, il s’agit d’une excellente nouvelle « à la fois pour protéger les jeunes de possibles complications de la maladie, limiter la transmission du virus, limiter les éclosions et de possibles fermetures de classes, facilitant ainsi la réussite et la persévérance scolaire », précise le porte-parole.

Prise de rendez-vous

La prise de rendez-vous pour les enfants âgés de 5 à 11 ans a commencé le 23 novembre et il y avait déjà 80 000 rendez-vous qui ont été confirmés sur la plateforme de Clic Santé sur l’heure du dîner. En ce qui concerne le taux de vaccination, le gouvernement du Québec ne donne pas d’objectif. « Nous ne voulons pas mettre de pression sur les parents. Plus il y en aura qui seront vaccinés, mieux ce sera », ajoute le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le Dr Horacio Arruda considère que « c’est un beau cadeau à donner aux enfants ». «Les effets de la maladie sont rares, mais il peut avoir des cas de la COVID longue. C’est important que les parents soient bien informés. On veut qu’ils puissent faire un choix éclairé », soutient le directeur national de la Santé publique qui s’attend à un taux de vaccination acceptable.

Pour le temps des Fêtes, le premier ministre du Québec souhaite attendre avant d’annoncer s’il sera possible d’assouplir les mesures. Il demande aux Québécois de continuer de respecter les règles d’ici Noël. Quant à l’état d’urgence sanitaire, M. Legault a réitéré qu’il pourrait être levé une fois que les enfants auront reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19.

Avec Lisianne Tremblay