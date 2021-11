Les Jomphe répondent à l’appel face au manque d’arbitres

Le cri du coeur lancé il y a quelques semaines par l’Association du hockey mineur de Sept-Îles face à la pénurie d’arbitres a trouvé écho. C’est notamment le cas chez les Jomphe alors que le paternel, Bernard, fait un retour aux sources et que son plus vieux, Raphaël, foulera la glace comme officiel.

Bernard a déjà arbitré au hockey mineur du temps où il demeurait à Havre-Saint-Pierre, fin des années 1990.

« Les matchs retardés et annulés m’ont poussé à faire un retour. Je veux aussi faire profiter les jeunes pour qu’ils jouent au hockey. Je renoue avec mes anciens amours. J’ai aimé ça arbitrer dans le temps. C’est un retour aux sources qui me trottait dans la tête », indique l’homme de 37 ans, aussi impliqué comme entraîneur au sein des Basques de Sept-Îles atome (M11) AA.

Raphaël, 13 ans, déjà fort occupé comme joueur pour les Nord-Côtiers bantam (M15) AAA relève, en plus du hockey en parascolaire à l’école Jean-du-Nord, enfilera bientôt aussi le chandail rayé noir et blanc. « Il manquait d’arbitres et mes amis voulaient faire la formation », dit-il. La critique envers les arbitres ne le stress aucunement. « Il va arbitrer du novice et de l’atome, et il y a toujours des vétérans avec eux », assure son père.

Les Jomphe passeront donc beaucoup de temps dans les arénas cet hiver. Même la maman, Amélie Bourgoin. Elle et le plus jeune de la famille, Éloi, 10 ans, ont suivi la formation de marqueur.

« On fait ça pour ne pas priver les jeunes de hockey. On vit dans les arénas de septembre à avril », mentionne-t-elle, appuyée par son conjoint.

Bernard et Amélie n’ont peut-être pas fini de voyager dans les arénas. Raphaël et Éloi rêvent à la Ligue nationale. « Éloi n’a pas de plan B », assure la maman.