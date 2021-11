Après cinq ans aux couleurs du Husky des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, Léonie Lebel et Olivia Lévesque enfileront un nouveau chandail dès le mois d’août, celui des Gaillards du Cégep de Jonquière en volleyball féminin de la division 1 du circuit collégial du RSEQ. Photos courtoisie

Léonie Lebel et Olivia Lévesque poursuivront leur parcours de volley à Jonquière

Léonie Lebel et Olivia Lévesque ont fait leur choix. Elles rejoindront les Gaillards du Cégep de Jonquière en août pour leur entrée collégiale et la poursuite de leur parcours en volleyball.

Les deux volleyeuses du haut de leur 5 pieds 8 pouces, 5 pieds 9 pouces, ont été séduites par l’organisation des Gaillards, la visite des installations, la chimie au sein de l’équipe actuelle et le personnel d’entraîneurs.

« Jonquière, c’est proche aussi. On a pris ça en considération. On pourra venir sur la Côte-Nord certaines fins de semaine », ont souligné les deux athlètes âgées de 16 ans.

Disons aussi que le rendement des Gaillards jusqu’ici cette saison en division 1 avait de quoi rendre la décision plus facilitante. La troupe de l’entraîneur-chef Daniel Dawson n’a pas encore perdu en sept sorties, ne concédant qu’une seule manche.

Léonie et Olivia, qui avaient été épiées par le personnel de la formation de Jonquière en juin lorsqu’elles jouaient au volleyball de plage, ont pratiqué avec les Gaillards en septembre. Les deux Septiliennes avaient aussi été approchées par d’autres équipes collégiales, notamment Trois-Rivières, Garneau, Sherbrooke et Édouard-Montpetit.

Les deux volleyeuses qui terminent leur parcours secondaire avec le Husky juvénile ne placent pas la barre trop haute pour leur saison recrue.

« Notre but, c’est de s’améliorer. On est consciente qu’il faudra travailler fort et que ce sera beaucoup d’heures d’entraînements », ont-elles mentionné lors de l’entrevue.

Léonie évolue à la position d’attaquante, Olivia à celle de passeuse. Les deux ont indiqué qu’elles se démarquaient par leur polyvalence et leur efficacité au service.

Leur futur entraîneur a aussi décrit à sa façon les deux Septiliennes dans la publication pour l’annonce de leur recrutement sur les réseaux sociaux.

« Attaquante dynamique et explosive, avec une superbe personnalité, Léonie correspond au profil de joueuse recherchée dans notre équipe », a écrit Daniel Dawson.

« Passeuse avec un excellent sens du jeu, elle mène très bien ses équipes sur les circuits scolaires et civils. De plus, Olivia a une très belle polyvalence, notamment avec des services foudroyants et une belle implication en défensive. »

Autres ambitions

Le volet académique au Cégep de Jonquière, alors qu’elles étudieront toutes les deux en sciences de la nature, sera très important. « Les notes sont importantes. On devra aussi se concentrer là-dessus », ont souligné Léonie et Olivia. La première souhaite poursuivre en médecine dentaire ou familiale à l’université, la seconde en optométrie.

Parlant d’université, Lebel et Lévesque aspirent aussi jouer au volleyball à ce niveau. « Petite fille, mon rêve était de jouer collégial. Là, c’est universitaire », a conclu Olivia. « Je vais y aller une année à la fois. La vie m’apportera où elle veut m’apporter », a terminé Léonie.