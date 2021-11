Tommy Deschênes a pris part à sa première compétition d’importance de powerlift le 14 novembre dernier à Sainte-Thérèse. Ce n’est qu’un début pour l’homme de 25 ans qui a terminé quatrième chez les 110 kg au Championnat Barbell de la Canadian Powelifting Association. Il aspire suivre les traces de son père Gino qui a jadis figuré parmi l’élite de la discipline.

Le Septilien, qui s’entraîne sérieusement depuis deux ans, a présenté des chiffres intéressants pour son baptême officiel de la compétition. 622 lb au squat (flexion), 365 lb au bench et 630 lb au soulevé de terre (deadlift). Il était accompagné pour l’occasion de l’entraîneur Éric Dufour.

S’il ambitionne de se rendre le plus loin possible dans le powerlift, Tommy Deschênes a aussi l’objectif de battre les marques de son père, soit 780 lb au squat, 550 lb au bench et 680 lb au soulevé de terre. « Si je bats ses records, je pourrai prendre ma retraite », a lancé Tommy avec humour.

Il n’y a pas que les traces de son père qui l’inspire, mais aussi celle de son idole, l’homme fort de Port-Cartier, Louis-Philippe Jean.

Pour parvenir à ses ambitions, il devra continuer de garder la discipline de vie qu’exige son sport. « C’est beaucoup l’alimentation. Je consomme de 5 000 à 6 000 calories par jour. C’est beaucoup d’heures d’entraînement par semaine, mais ça demande aussi une bonne récupération. Il faut faire attention aux blessures », a-t-il dit en entrevue.

Tommy tient à remercier ses supporteurs et ceux qui l’accompagnent dans cette aventure, Éric Dufour, Mario Roy, qui voit à son plan d’entraînement et d’alimentation ainsi que Georges Landry, le pionnier du Club de dynamophilie de Sept-Îles et les autres membres.

Sa prochaine compétition est prévue en mars.

Tommy Deschênes en compagnie de l’ancien président du Club de dynamophilie de Sept-Îles, Georges Landry. À 85 ans, celui qui a déjà pris part à 13 compétitions sanctionnées s’entraîne encore.