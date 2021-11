Sept-Îles sera hôte d’un tournoi AAA de volleyball

Les Macareux U17 féminin n’auront pas à se taper la 138 et les autres routes ou autoroutes du Québec pour affronter leurs rivales du circuit provincial AAA et de la ligue évolutive en mars prochain. Ça se passera à domicile.

Les Macareux, ce sont les équipes civiles AAA de la Côte-Nord. Celle féminine U17, formée que de volleyeuses de Sept-Îles, les mêmes que pour le Husky juvénile dirigée par Marithé Beaudin-Mongeau, accueillera la visite le 19 mars prochain.

La formation septilienne a assuré sa place dans la ligue évolutive U17 en gagnant en AAA en 2019.

L’entraîneure et ses collèges du CA des Macareux ont toutefois dû se battre pour que Sept-Îles puisse accueillir une tranche du circuit. Après un refus, ils sont allés plus haut au sein des dirigeants de Volleyball Québec et ils ont même écrit aux entraineurs des équipes. La décision a rapidement été renversée, surtout que les responsables des autres clubs voulaient tous venir.

L’Envolley de Sherbrooke, les Élans de Garneau, le CVS Saguenay, les Condors de Beauce, l’Attaque de la Mauricie et les Libellules de la Rive-Sud s’amèneront donc à Sept-Îles. Quatre autres clubs s’ajouteront au portrait.

« Ça sera le fun pour mes filles pour finir leur secondaire. Les parents pourront les voir jouer au niveau civil. Elles ont tellement évolué », se réjouit Marithé Beaudin Mongeau.

« On va mettre ça big », conclut-elle. Il y aura de l’ambiance et de l’animation sur place.

Léonie Lebel et Olivia Lévesque, qui font partie des Macareux U17, soulignent de leur côté que ce tournoi permettra à leur entourage, parents et amis, de comprendre le calibre de jeu provincial dans lequel elles évoluent. « On pourra aussi faire comprendre et démontrer aux autres équipes comment s’est beau Sept-Îles ».