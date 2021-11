Les jeunes de la Côte-Nord rencontrent des entrepreneurs à l’école

Du 8 au 19 novembre, des centaines d’élèves de la Côte-Nord ont eu la chance de rencontrer des entrepreneurs provenant de leur milieu dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à l’école. Ce sont 11 entrepreneurs de la région qui sont allés à la rencontre des jeunes, dans 15 écoles, pour parler de leur passion et de leur cheminement.

La Semaine des entrepreneurs à l’école contribue à la sensibilisation au domaine entrepreneurial de milliers de jeunes, du primaire jusqu’à l’université, partout au Québec, et est propulsée par l’organisme OSEntreprendre dont la mission est d’instiller le goût de l’entrepreneuriat chez les jeunes afin de construire le Québec de demain.

Tant dans la Manicouagan que dans la région de Sept-Îles et en Basse Côte-Nord, les jeunes du primaire, du secondaire et même du cégep ont pu assister à une conférence avec un entrepreneur.

Par exemple, pour les élèves de la polyvalente des Baies, cette rencontre avec Simon Philibert des Productions SMP leur a permis de voir « cet ancien élève de PDB progresser avec passion dans son entreprise et dans les médias », ce qui amène un sentiment de fierté aux élèves actuels de l’école.

Pour Marie-Claude Lévesque de Transformation des métaux du Nord, sa rencontre avec les élèves de l’école les Dunes de Pointe-aux-Outardes a été un beau moment. Elle s’est dite « surprise de l’intérêt des jeunes, de leurs questions des plus intéressantes et de leur participation », mentionnant également que « c’est une des plus belles expériences qu’elle a vécues dans sa vie d’entrepreneure ».

La responsable régionale de la Semaine des entrepreneurs à l’école pour la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan, Joelle Bernier, en était à ses débuts dans ce dossier. Elle affirme que « de voir la curiosité des jeunes face au mode entrepreneurial est très stimulant ». La région peut s’estimer heureuse « d’avoir sur l’ensemble du territoire nord-côtier un regroupement d’entrepreneurs passionnés, impliqués », ajoute-t-elle dans un communiqué.

Qui sait, ces rencontres auront peut-être permis d’allumer une étincelle entrepreneuriale auprès de quelques-uns de ces jeunes.