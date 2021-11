La prise de rendez-vous est ouverte pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

Il est possible dès maintenant de prendre rendez-vous pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Photo istock

Il est possible depuis ce matin pour les parents de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination pour leurs enfants âgés de 5 à 11 ans sur le portail Clic Santé.

Des décors ludiques seront ajoutés dans les centres de vaccination afin de rassurer les enfants. Dans un centre de vaccination de Québec, des énormes papillons ont été ajoutés en plus d’écrans géants qui diffuseront des images d’animaux.

Des paravents séparent les jeunes enfants pour éviter de voir les autres se faire piquer et ainsi réduire le plus possible leur anxiété. C’est aussi un moyen de préserver l’intimité de la bulle familiale, selon Radio-Canada.

La vaccination contre la COVID-19 sera aussi proposée dans les écoles.

Les différentes modalités seront connus à 17 h lors du point de presse du premier ministre du Québec, François Legault. Il sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré.