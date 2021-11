Michèle Audette assermentée sénatrice

Originaire de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, Michèle Audette a prêté serment aujourd’hui au Sénat du Canada pour devenir sénatrice.

Mme Audette a d’ailleurs prononcé une partie de son serment en innu-aimun.

Elle est affiliée au groupe des sénateurs indépendants.

Michèle Audette a été commissaire à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle occupait le poste d’adjointe au vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes et de conseillère principale à la réconciliation et à l’éducation autochtone de l’Université Laval.