Les CPE en grève jusqu’à jeudi

Les travailleuses et travailleurs des CPE de la Côte-Nord affiliés à la CSN repartent leur mouvement de grève après avoir mis fin à une semaine intensive de pourparlers avec la partie patronale.

À compte de ce lundi 22 novembre et jusqu’au jeudi 25, les parents devront user d’imagination pour la garde de leurs petits.

Visiblement déçus du résultat des discussions, les représentants de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CNS ET ceux de la partie patronale ont quitté la table de négociation vendredi soir.

« Le gouvernement refuse obstinément d’offrir un rattrapage salarial pour l’ensemble des salarié-es, ce que nous exigeons depuis le tout début des négociations », a dénoncé Stéphanie Tanguay, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de Sept-Îles- CSN, dans un communiqué.

Cette dernière a reconnu l’effort du gouvernement pour améliorer le salaire des éducatrices qualifiées, mais elle considère que pour les autres titres d’emploi en CPE, on ne peut parler de rattrapage, alors que c’est ce qui est demandé.

Grève générale illimitée

Comme les quatre journées de grève de cette semaine sont les dernières du mandat de dix jours adopté au début de l’automne, des scrutins seront organisés en vue d’obtenir, cette fois-ci, un mandat de grève générale illimitée.

« Malheureusement, on se doit de constater qu’il faut encore une fois accroître la pression pour faire bouger le gouvernement. Nous n’accepterons pas de laisser pour compte des milliers de travailleuses et de travailleurs essentiels au fonctionnement des CPE. Nos membres sont toujours aussi solidaires et déterminés qu’au début des négociations », a enchaîné Julie Pellerin, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs des CPE de la Manicouagan – CSN.

Au-delà de l’aspect monétaire, les syndicats des CPE réclament plus de soutien pour les enfants à besoins particuliers, le respect des ratios d’enfants par éducateur ou éducatrice et des solutions à la surcharge de travail.