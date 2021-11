Sept-Îles prend part aux 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes

Pour commémorer la tuerie de l’école polytechnique, où 14 femmes ont été assassinées, parce qu’elles étaient des femmes, la Campagne 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les femmes se tiendra entre le 25 novembre et le 6 décembre à travers le Québec.

Le comité 12 jours de Sept-Îles « invite la population à porter le ruban blanc à observer une minute de silence pour commémorer ces 14 victimes ainsi que les femmes et filles autochtones disparues ou assassinées afin de prendre des engagements pour enrayer les violences faites aux femmes. »

La Ville de Sept-Îles participera à cette campagne en étant depuis 2017 une municipalité alliée contre la violence conjugale.

La distribution des rubans blancs se fera au Provigo et au Cégep de Sept-Îles le 6 décembre. Lors de cette journée, la population est invitée à venir rencontrer les groupes membres organisateurs et ses partenaires et alliés, dans le hall du Cégep de Sept-Îles. À midi, le documentaire Polytechnique, ce qu’il reste du 6 décembre sera diffusé.

Le comité 12 jours de Sept-Îles est constitué par les organismes À la source Sept-Îles, la Maison des femmes de Sept-Îles, le Centre d’hébergement Tipinuaikan, le Centre Femmes aux 4 Vents et la Pointe du jour Calacs Sept-Îles.