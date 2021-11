Grande guignolée des médias : 400 paniers de Noël à remplir pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles

Chaque premier jeudi de décembre, la population est appelée à se montrer généreuse pour la Grande guignolée des médias au profit du Comptoir alimentaire de Sept-Îles (CASI). Ce sera à nouveau le cas le 2 décembre prochain, de 7h à 17h30, à différents points de collecte dans la municipalité.

La barre est haute pour cette Grande guignolée des médias à venir avec la récolte record de 2020 pour l’édition locale à Sept-Îles se chiffrant à un peu plus de 135 000$.

Le CASI se garde une petite gêne pour son objectif, soit 100 000$, pour le moment pour ne pas être déçu, mais… Depuis les cinq dernières années, le montant récolté ne fait que croître. Il a presque doublé.

Le Comptoir alimentaire de Sept-Îles s’attend à offrir 400 paniers de Noël aux gens dans le besoin pour le mois de décembre et la période des Fêtes. Objectif : « avoir de la réjouissance et que ce soit festif en ayant ce qu’il faut dans le panier. C’est aussi pour permettre aux gens, aux familles, de se faire des gâteries », a souligné le président du conseil d’administration de l’organisme, Guy Berthe.

Chacun des paniers remplis de denrées, viandes, produits laitiers, légumes, petites gâteries et autres est d’une valeur de 400$ chacun. Si on fait le calcul, ça se chiffre à 160 000$ pour décembre, le quart de l’année.

Parole de Dale Vaillancourt, de grosses surprises sont prévues pour 8h le jeudi 2 décembre afin de bien lancer la journée. Elle souhaite que les gens dans le besoin soient gâtés. Dans ses souhaits, 400 casseaux de creton!

Le CASI est fier de dire que sa Grande guignolée est parmi les plus lucratives au Québec.

Comptoir Nishk

Le Comptoir alimentaire Nishk de Uashat mak Mani-utenam mis sur pied il y a un peu plus d’un an récoltera de son côté denrées et dons en argent à trois points de collectes (De Quen/Montagnais et Matinen/Montagnais à Uashat et de l’Église/Montagnais à Maliotenam).

Le CASI continuera de les accompagner, tout en desservant les autochtones qui demeurent dans la ville. Des denrées sont aussi acheminées dans les autres communautés autochtones de l’est de la région.

En bref

Les points de collecte à Sept-Îles : Papineau/Laure (assuré par la Sécurité incendie) – Évangeline/Napoléon – Giasson/Smith – Arnaud/Père-Divet et Brochu/Père-Divet. Pour Aluminerie Alouette, une collecte se fait sur le lieu de travail.

Denrées ciblées : Légumes et fruits en conserve, céréales, gruau, café, thé, dentifrice, savon à linge, produits d’hygiène corporel, poulet, dinde, poisson, pâtes alimentaires, pain, confiture, produits d’entretien ménager, nutella et autres denrées.

Dons en ligne : https://comptoiralimentaireseptiles.com/