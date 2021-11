Fin de semaine victorieuse pour les Nord-Côtiers

Les différentes équipes du programme des Nord-Côtiers ont conclu leur voyage de la fin de semaine dernière avec un total enviable de neuf victoires et une défaite. Les quatre clubs étaient en action les 20 et 21 novembre.

L’équipe M15 AA, qui évolue dans la Ligue bantam Saguenay-Lac-Saint-Jean/ Côte-Nord/ Chibougamau dans la catégorie BB, a obtenu trois victoires décisives de 7-1, 4-0 et de 11-1 en autant de matchs face aux Aigles de la Cité étudiante de Roberval.

Lors de la fin de semaine, Jeremy Picard s’est particulièrement démarqué avec un total de 9 buts et 2 passes.

L’équipe M18 AA des Nord-Côtiers, de la Ligue de hockey JMS midget/junior Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la catégorie M18 BB, ont terminé la fin de semaine avec 2 victoires samedi de 3-0 et 7-0 et un défaite dimanche de 3-1 contre les Ambassadeurs de Chibougamau à St-Bruno.

« C’est un beau week-end pour eux autres, pour le AA », commente Jean-Philippe Simard, coordonnateur des Nord-Côtiers et entraîneur-adjoint de l’équipe M15 AAA Relève.

M13 et M15 AAA Relève

Les équipes M13 et M15 AAA Relève, qui font partie de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ), ont toutes deux fini leur fin de semaine avec une fiche de deux victoires et aucune défaite.

Pour le M13 AAA Relève, les Nord-Côtiers ont été victorieux par les marques de 2-0 et 3-0 face aux Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Jonquière.

Du côté des Nord-Côtiers M15 AAA Relève, qui ont aussi affrontés les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean à Jonquière, ils ont remporté leurs deux matchs par les pointages de 1-0 et 4-2.

« Pour le AAA, ça a été vraiment une belle fin de semaine. Au niveau défensif, on n’a pas donné beaucoup de but. Notre équipe M13 a donné aucun but à l’adversaire. A blanchit l’adversaire pour les deux sorties. Au niveau du M15 AAA, on a donner seulement deux buts contre le Saguenay en fin de semaine. Donc, au niveau défensif, c’est vraiment une performance digne de mention. Et l’effort. Moi, ce que je souligne des deux formations, c’est l’effort collectif », soutient M. Simard.

Les prochaines parties des équipes M15 AA et M18 AA se tiendront les 27 et 28 novembre à Sept-Îles. Ce sera contre les Sags 1 du Saguenay pour le M15, alors que l’équipe M18 affrontera les Aiglons d’Alma.

Les prochaines rencontres des formations M13 et M15 AAA Relève ont lieu les 4 et 5 décembre à Port-Cartier contre les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.