Olivier Adam joueur de la semaine dans la LHJMQ

Pour la première fois de la saison, un porte-couleur du Drakkar a été choisi comme joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Il s’agit du gardien Olivier Adam, impeccable depuis quelques matchs.

En deux sorties lors de la dernière semaine d’activités, Adam a récolté deux victoires, accordant au passage un seul but pour une moyenne de buts alloués de 0,50 et un pourcentage d’arrêts de 0,980. Les chiffres d’Adam auraient été encore plus impressionnants si on ajoutait sa prestation précédente, un blanchissage de 5-0 contre les Remparts.

Le Drummondvillois de 19 ans a amorcé cette semaine marquante vendredi soir à domicile quand il a repoussé 25 tirs, dont 11 sur 12 en deuxième période, pour mener le Drakkar à une victoire de 4-1 sur les Voltigeurs de Drummondville. Le vétéran a été nommé la deuxième étoile de la rencontre.

Toujours au centre Henry-Leonard dimanche après-midi, Adam a non seulement signé une troisième victoire de suite pour lui-même et pour l’équipe, mais il l’a fait avec style, réalisant son deuxième blanchissage en trois sorties dans un gain de 5-0 contre les Eagles du Cap-Breton. Cette fois, le gardien a effectué 23 arrêts, dont 13 en première période seulement. Une fois de plus, Adam a été choisi comme deuxième étoile du match.