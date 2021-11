Un Drakkar transformé dispose aisément du Cap Breton

Olivier Adam a de nouveau été intraitable et le Drakkar a enregistré une troisième victoire d’affilée, disposant des Eagles du Cap Breton par la marque de 5-0. Photo Mario Dechamplain

Décidément, le Drakkar a complètement changé de visage dans les derniers jours. La formation nord-côtière a signé un troisième gain consécutif dimanche après-midi, une victoire de 5-0 aux dépens des Eagles du Cap Breton.

Comme le disait Jean-François Grégoire vendredi après le match, c’est bon de voir toute l’équipe fonctionner ensemble. L’attaque s’est montrée opportuniste, la défensive a été hermétique et Olivier Adam a été brillant pour un troisième duel d’affilée, lui qui n’a accordé qu’un seul filet durant cette période.

Affrontant une équipe qui disputait un troisième match en autant de jours, avec seulement cinq défenseurs en uniforme, le Drakkar a fait ce qu’il fait de mieux ces derniers temps, soit démarrer son match en force.

À 4 :04, Raivis Kristians Ansons a enfilé un but digne des jeux de la semaine, servant une tasse de café bien serré au gardien Nicolas Ruccia. Afin de lui remettre le disque, Jacob Gaucher avait fait de même avec le défenseur Connor Shortall.

Un peu plus de quatre minutes plus tard, Ruccia n’a pu immobiliser la rondelle alors qu’elle était près de lui. Le jeu s’est prolongé et Xavier Fortin (7e) n’a pas raté l’occasion.

Le Drakkar en a ajouté deux autres à l’engagement médian, ponctué de nombreuses mêlées après le sifflet. Le brillant échange de passes entre Benjamin Corbeil et Niks Fenenko a été conclu par Ansons (5e). Par la suite, le capitaine Jacob Gaucher a lui aussi engraissé sa fiche offensive avec son 11e de la campagne, profitant d’un revirement causé par Ansons profondément en zone adverse.

En troisième, Andrew Belchamber (4e) a finalement concrétisé une des nombreuses chances qu’il s’était fabriquées au cours des derniers duels des siens, mettant l’accent final sur une autre performance étincelante du Drakkar.

NOTES : Le Drakkar avait rappelé l’attaquant natif des Îles-de-la-Madeleine Christophe Chiasson pour ce duel…Il y avait 1 152 spectateurs au centre Henry-Leonard pour cette rencontre…Le Drakkar appareillera à la fin de la semaine pour son premier périple de trois matchs en trois jours de la saison dans les Maritimes.