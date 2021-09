Un troisième mandat pour Marilène Gill

Sans aucune surprise, la bloquiste Marilène Gill a décroché lundi soir un troisième mandat comme députée de la circonscription de Manicouagan. Comme lors du dernier scrutin, la députée sortante a obtenu une confortable avance.

Au moment d’écrire ces lignes, la représentante du Bloc québécois avait récolté plus de 50 % des voix, loin devant les candidats du Parti conservateur, Rodrigue Vigneault et du Parti libéral, Thomas Gagné, qui se disputaient chaudement la deuxième place. Plutôt invisibles, Bianca Girard (Parti libre Canada) et Nichola St-Jean (NPD) ont fait de la figuration dans ce scrutin.

« C’était une élection prématurée à mon avis », a lancé la députée réélue, qui a rappelé que la Chambre des communes n’a siégé que 14 mois. « C’était une élection égoïste et il (le premier ministre réélu Justin Trudeau) a perdu son pari d’avoir une majorité. »

Pour ce qui est de sa première tâche de retour à Ottawa, Marilène Gill a l’intention de relancer son projet de loi pour protéger les régimes de retraite des salariés. « Pas besoin de refaire les débats, c’est déjà fait. Et si quelqu’un veut reprendre à son compte le projet pour que ça aille plus vite, ça ne me dérange pas. »

Lors de l’élection de 2019, Mme Gill l’avait emporté haut la main avec 53,9 % du vote. Dave Savard (Parti libéral) et François Corriveau (Parti conservateur) s’étaient livrés une chaude lutte pour la deuxième place. Colleen McCool du NPD, Jacques Gélineau du Parti vert et Gabriel Côté du Parti populaire avaient fermé la marche.