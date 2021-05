Les travailleurs de Minerai de fer Québec donnent 25 000$ aux grévistes

Les syndiqués de Minerai de fer Québec ont à leur tour démontré leur appui aux travailleurs en grève d’ArcelorMittal à Port-Cartier et Fermont. Un groupe s’est rendu à l’hôtel, où les négociations ont repris jeudi, avec un chèque de 25 000$.

« Nous sommes présentement en négociation nous-mêmes et plusieurs des réalités évoquées par nos confrères et consœurs sont aussi les nôtres », a souligné le président de la section locale 9996, Yves Lapierre. « Nous partageons le même milieu de vie fermontois. Les voisins d’ArcelorMittal, que nous côtoyons à Fermont au quotidien, nous ont toujours soutenus, même lorsque les perspectives étaient plus difficiles, comme lors de la mise en veille. C’était pour nous un devoir d’être là quand nos confrères et consœurs en ont besoin. »