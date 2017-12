Saisie de drogue à Kégaska

Crédit photo : Sûreté du Québec

Le 19 décembre, vers 22h, les patrouilleurs de la MRC de Mingan et de la desserte de Natashquan se sont rendus sur le quai de la municipalité de Kégaska pour procéder à l’arrestation de deux individus reliés à du trafic de stupéfiants. Une centaine de comprimés de méthamphétamines y ont été saisis.

C’est au quai de la municipalité de Kégaska que les quatre agents patrouilleurs sont intervenus auprès des deux suspects. L’enquête démontre que les suspects transportaient des stupéfiants destinés à la communauté de la Romaine.

Les policiers ont saisi dans le véhicule des suspects deux sacs de plastique contenant environ une centaine de comprimés de méthamphétamines.

Un homme de 36 ans et une femme de 33 ans ont été arrêtés sur les lieux et interrogés par les policiers. Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants et possession de stupéfiants dans le but de trafic.

C’est une information du public qui a fait débuter cette enquête il y a quelques semaines.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.