Place aux Championnats nationaux Élite pour huit Nord-Côtiers

Crédit photo : courtoisie

L’année 2018 en termes de compétition commence cette fin de semaine pour six judokas septiliens et deux portcartois. Ils seront des Championnats nationaux Élite des 13 et 14 janvier à la Tohu à Montréal, compétition réunissant les huit meilleurs judokas du pays par catégorie de poids chez les U18 et chez les Seniors.

Étienne Briand grimpera d’une catégorie de poids pour ce premier rendez-vous de 2018. Il combattra sur les tatamis chez les moins 90 kg. Maxim Côté foulera la surface chez les moins 81 kg. Les autres produits de l’Académie de judo de Sept-Îles qui seront de ce rendez-vous sont Josie-Ann Synnot (U18 et Senior, moins 78 kg), Yohan Chouinard (Senior, moins 100 kg), Jean-François Ouellet (Senior, plus 100 kg) et Andrée-Ann Somers (U18, moins 44 kg).

Les Portcartois Jérémie Lapointe (U18, moins 73 kg) et Nicolas Lévesque (U18, moins 90 kg) y prendront également part. Lapointe en sera à une deuxième participation.

Question de bien se préparer pour cette compétition qui permettra de récolter de précieux pour participer à des tournois internationaux et pour l’obtention de brevet national, Côté, Synnott, Chouinard, Somers, Lapointe et Lévesque ont pris part, en fin de semaine, au stage technique d’hiver de Judo Québec, dispensé par le Brésilien Tiago Camilo, champion du monde et double médaillé aux Olympiques. Ils passent aussi la semaine à Montréal en camp d’entraînement national cette semaine, à l’exception d’Andrée-Ann.

Vous pourrez voir les combats des Championnats nationaux Élite au judocanada.tv.