Mutton Bay : 20$ par jour pour transporter leurs enfants jusqu’à l’école

La Commission scolaire du Littoral a proposé aux parents des élèves de la municipalité de Mutton Bay, en Basse-Côte-Nord, de leur octroyer 20$ par jour pour qu’ils puissent transporter leurs enfants par motoneige jusqu’à l’école de La Tabatière.

En hiver, puisque le lien routier entre Mutton Bay et La Tabatière est enseveli de neige, les citoyens doivent voyager par motoneige via la Route Blanche. Pour les élèves de Mutton Bay, il n’y a aucun transport scolaire en fonction pendant la période hivernale. Depuis quelques années, ces élèves commencent donc leur calendrier scolaire à l’école de La Tabatière et le finissent dans une seule et même classe dans leur village, faute de transport.

Plusieurs parents ont critiqué cette situation qui confine des enfants de différents niveaux scolaires dans une seule et même classe. En début d’année, la Commission scolaire du Littoral avait offert de donner 200$ par mois aux parents, pour que ces derniers puissent apporter leurs enfants à l’école par leurs propres moyens. Les parents avaient refusé l’offre, jugeant le montant insuffisant.

Offre acceptée

Après le congé des Fêtes, la Commission scolaire a déposé une nouvelle offre aux parents, quelques heures avant la rentrée en classe. «Notre administratrice a pris la décision temporaire d’offrir un montant de 20$ par jour aux parents pour le voyagement de leur enfant et un 10$ par enfant supplémentaire. Les jeunes sont tous retournés à l’école (de La Tabatière) comme il était prévu», explique le secrétaire général et coordonnateur des ressources humaines de la Commission scolaire du Littoral, Marc-André Masse.

Les parents ont finalement accepté. «Cette offre-là, c’est deux fois plus que ce qui avait été offert avant. Il faut dire que la plupart des parents se rendent déjà chaque matin à La Tabatière pour le travail», indique M. Masse.

Il faut environ quinze minutes pour voyager entre les deux municipalités en motoneige. En cas de mauvaises conditions météorologiques, la Commission scolaire a déjà prévu un service de supervision pour que les enfants puissent rester à l’école sur l’heure du midi.

Temporaire

Même s’il applaudit la dernière proposition soumise par la Commission scolaire du Littoral, le préfet de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, Randy Jones, rappelle que cette solution est temporaire. «Lorsqu’ils ont reçu la lettre avec l’offre, les parents ont trouvé que ça avait de l’allure. Cependant, on est encore en train de regarder pour une autre solution», assure-t-il.

Il y a trois ans, la Commission scolaire avait investi dans un système de chenille «Track N Go». Jugé trop instable par le préfet ainsi que par les parents, le véhicule avait été relégué aux oubliettes.

Maintenant, les élus, la Commission scolaire et le ministère des Transports évaluent la possibilité d’utiliser une dameuse de type «trooper» et pouvant transporter une dizaine de personnes.

M. Jones salue l’attitude de la nouvelle administratrice de la Commission scolaire, Nadia Landry, dans le dossier. «Mes discussions avec elle sont très positives. Sa venue dans l’organisation est vraiment comme une bouffée d’air frais. Je suis content de voir que l’on va enfin pouvoir se parler. Elle m’a même appelé pour que l’on puisse sortir le calumet de la paix», raconte le préfet.