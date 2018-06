Les gars de la Côte-Nord s’illustrent au Championnat provincial d’athlétisme

Crédit photo : courtoisie

La saison 2017-2018 du sport étudiant est chose du passé depuis dimanche pour les étudiants-athlètes nord-côtiers. La cinquantaine qui a représenté le RSEQ Côte-Nord au Championnat provincial d’athlétisme du côté de Saguenay a bien fait les choses. Les gars ont particulièrement laissé leurs marques.

Les porte-couleurs de la Côte-Nord ont conclu la compétition provinciale au sixième rang du classement cumulatif sur les 14 régions participantes. Une position grandement attribuable aux performances masculines avec une troisième place au final dans le benjamin et dans le cadet.

Au passage, la récolte des gars se chiffre à 12 médailles sur les 17 remportées par la délégation nord-côtière.

Les athlètes de l’est de la côte comptent un peu plus de la moitié des présences sur le podium pour la région qui s’affichait en orange à Saguenay. Trois étudiants-athlètes du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier ont décroché au moins une médaille. Il s’agit de Jacob Girard (argent) au 2 000 m cadet, son frère Antoine (bronze) au 1 500 m marche cadet et Claudelle Dumas, seule double médaillée, gagnante du bronze aux 1 500 et 3 000 m course juvénile.

Antoine Girard n’était pas seul de la Côte-Nord pour le podium du 1 500 m marche. Il était accompagné sur l’estrade de Jules Croteau de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles, médaillé d’argent. Camille Desjardins est l’autre membre du Husky médaillée du Championnat provincial d’athlétisme avec une deuxième place au lancer du disque cadet.

La Commission scolaire du Littoral de la Basse-Côte-Nord a vu trois de ses représentants rafler une médaille, soit Kameron Driscoll avec l’or au lancer du poids cadet, Jaylin Fequet avec l’argent au lancer du disque cadet et Keathon Monger avec le bronze au 800 m marche benjamin.

Les médaillés de la Côte-Nord

Benjamin masculin

Elliot Tremblay (école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau)

Saut en hauteur : OR

Xavier Joncas-Roy (école secondaire Serge-Bouchard, Baie-Comeau)

Lancer du disque : ARGENT

Nicolas Tardif (Polyvalente des Berges, Bergeronnes)

Lancer du javelot : OR

Vincent Varin (Polyvalente des Baies, Baie-Comeau)

Lancer du javelot : ARGENT

Keathon Monger (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

800 m marche : BRONZE

Benjamin féminin

Jaylin Fequet (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du disque : ARGENT

Cadet masculin

Jacob Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

2 000 m course : ARGENT

Samuel Gagnon (Polyvalente des Baies, Baie-Comeau)

Saut à la perche : ARGENT

Kameron Driscoll (CS du Littoral, Basse-Côte-Nord)

Lancer du poids : OR

Jules Croteau (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

1 500 m marche : ARGENT

Antoine Girard (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m marche : BRONZE

Cadet féminin

Camille Desjardins (école Jean-du-Nord/Manikoutai, Sept-Îles)

Lancer du disque : ARGENT

Juvénile masculin

Mathieu Boucher (Polyvalente des Rivières, Forestville)

Lancer du disque : OR

Samuel Dufour-O’Connor (Polyvalente des Berges, Bergeronnes)

Lancer du javelot : BRONZE

Juvénile féminin

Claudelle Dumas (Centre Éducatif L’Abri, Port-Cartier)

1 500 m course : BRONZE

3 000 m course : BRONZE

Camille Tremblay (Polyvalente des Baies, Baie-Comeau)

Saut à la perche : BRONZE