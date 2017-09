Jeunesses Musicales de Port-Cartier: 50 ans, ça se fête!

Crédit photo : Courtoisie

Fondée en 1967, la branche portcartoise des Jeunesses Musicales du Canada vient d’entamer les célébrations de son 50e anniversaire par une cérémonie protocolaire qui s’est tenue à l’Hôtel de Ville de Port-Cartier, le 19 septembre. Près de 30 personnes avaient répondu à l’invitation.

Cet imposant historique fait en sorte qu’il s’agit de l’organisme culturel le plus âgé dans la municipalité. Quelques étapes importantes ont été franchies au cours des années, dont l’acquisition d’un piano à queue Steinway en octobre 1976. Entreposé jusqu’en 2010 à l’église Saint-Alexandre, cet instrument trouve aujourd’hui une place de choix au Café-théâtre Graffiti, son partenaire majeur pour la diffusion de ses concerts.

Un automne chargé

Les festivités entourant ce 50e anniversaire se poursuivront par la tenue de l’assemblée générale annuelle des Jeunesses musicales du Canada à Port-Cartier du 29 septembre au 1er octobre. En collaboration avec le Dr Pierre Gosselin, les élèves du primaire auront aussi la chance d’assister au spectacle L’expédition de la Rythmobile, le 21 novembre.

Ceci s’ajoute à la programmation automnale des Jeunesses Musicales de Port-Cartier qui comporte la présentation de deux concerts, soient le spectacle Sans Frontières de l’Ensemble Ladom, le 4 octobre, et Faune & naïades de Luc Palladium, le 8 novembre. Une invitation pour les mélomanes à faire un plongeon dans un monde fait de légendes où les figures mythiques de l’antiquité et de la littérature prennent vie grâce au talent remarquable de deux interprètes de la relève.

Un acteur indispensable

Jusqu’à maintenant, tous les concerts présentés par cet organisme culturel ont permis à des centaines de Portcartois, jeunes et moins jeunes, de vivre des expériences inoubliables et de découvrir la finesse et la sensibilité de jeunes interprètes talentueux. Les Jeunesses Musicales du Canada ont permis de constater la diversité de ce langage universel qu’est la musique. Elle demeure la seule branche en activité sur la Côte-Nord.

Le comité organisateur de ces festivités est présentement à la recherche de bénévoles qui ont participé aux activités des Jeunesses musicales de Port-Cartier. L’objectif est d’en arriver à organiser une rencontre. Un moyen utilisé pour les remercier de leur apport et leur permettre de partager avec d’autres leurs expériences et leurs anecdotes.

Des remerciements sont adressés à ArcelorMittal, la Ville de Port-Cartier et le Dr Pierre Gosselin pour leur grande générosité. Pour suivre les activités à venir, il suffit de se rendre sur la page Facebook Jeunesses Musicales de Port-Cartier.