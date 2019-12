Volleyball collégial : les filles se relèvent à temps

Les joueuses des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles en volleyball féminin se sont relevées à temps samedi après un avant-midi en montagnes russes au troisième tournoi de la saison du circuit collégial Saguenay-Lac-Saint-Jean/Côte-Nord joué à Chicoutimi.

La troupe de l’entraîneure-chef Lucie Boudreau a conclu sa journée de travail sur le terrain avec trois matchs remportés sur quatre. « Il y a eu quelques montagnes russes. On a échappé un set au premier match (vs Saint-Félicien), mais ce n’est pas trop grave, car ce sont les victoires qui comptent. Ç’a été long avant que les filles exécutent le plan de match », a-t-elle mentionné, ciblant les erreurs au service et le premier contact de balle en réception.

La formation septilienne a mieux fait par la suite, s’offrant notamment une victoire en deux manches contre Jonquière pour clore la journée. « C’était l’objectif des joueuses de les battre. »

Les Voyageurs auront quelques semaines pour peaufiner leur jeu avant le quatrième tournoi du calendrier le 25 janvier à Saint-Félicien. « On sait sur quoi travailler, le travail d’équipe et la communication », a indiqué la coach.