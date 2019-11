VIDÉOS | Le 288, rue Holliday en sons et lumières au rythme de l’esprit des Fêtes!

La circulation sera dense face au 288, rue Holliday, à Sept-Îles, et ce jusqu’aux premiers jours de janvier 2020. Xavier Lavoie récidive avec son expérience sons et lumières sur la maison familiale, celle de son père. Son rêve réalisé il y a trois ans demeure toujours bien présent. L’esprit de Noël sera encore au rendez-vous alors que 14 000 lumières illumineront le décor au rythme de la musique diffusée à la fréquence FM 88,9.

Pour tout novembre, ce « spectacle » de Noël pourra être vu et entendu de 16 h 30 à 21 h. En décembre, l’homme de 23 ans étirera le tout de 16 h à 22 h, voire plus tard durant le temps des Fêtes. Il prévoit désinstallé dans les premiers jours de janvier.

Hallelujah de Lindsey Stirling, Jingle Bells de Stevie Wonder, Wizards in Winter de Trans-Siberian Orchestra et Carol of the bells de Jonathan Young & RichaadEB vous imprègneront de l’esprit de Noël. Dance Monkey de Tones and I fait aussi partie de la « playlist ».

Pour son projet 2019, ce sont 14 000 ampoules, que du type pixel, qui ont été installées, en plus des douze poteaux au LED. « Ça me permet de faire ce que je veux », souligne-t-il. Il s’est donné aussi l’entière autonomie de la programmation. « 100% des effets sont créés par moi ». Il se garde également quelques surprises à l’occasion.

Et pour ce qui est du nombre d’heures mis sur le projet, il dit ne pas les avoir calculées cette année. Il s’est mis au boulot à la mi-août! Xavier tripe toujours autant et surfe sur l’ampleur et la réponse de 2018.

Ailleurs?

Xavier pourrait ne pas se contenter que du set up sur la maison familiale. Fort possible que si vous circulez sur la rue Papineau prochainement que vous puissiez vivre ce même type d’expériences sons et lumières. Il compte se servir de ses anciennes ampoules pour créer une ambiance similaire à la maison de son grand-père.

Depuis le tout début de cette aventure, Xavier Lavoie estime à 12 000$ le montant investi dans ses réalisations féériques.

Joyeux Noël!