VIDÉO | Mélanie et Mélina racontent leur expérience de Cap Fémina Aventure

Mélanie St-Pierre et Mélina Vaillancourt reviennent tout juste du Maroc, séjour du 2 au 13 octobre marqué par leur participation à Cap Fémina Aventure, un raid solidaire 100 % féminin de six étapes dans le désert.

« Wow! et « Magique! », les deux mots qui résument ce dépassement de soi, ce défi auquel elles se sont donnés à 100%, « on allait se réaliser, on a tenu notre promesse, celles de savourer les moments, d’avoir de la gratitude ». Elles ont prouvé qu’elles pouvaient accomplir de grandes choses. Laissons-les nous partager leurs émotions, ce qu’elles ont vécu, ce qui les attend, car des projets de vie, elles en souhaitent d’autres.