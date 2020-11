Vers une mise à niveau de la centrale de traitement d’eau de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles va mettre à niveau sa centrale de traitement d’eau suite au rapport de la firme Tetra Tech. Celui-ci concerne un projet visant la modification du système de traitement permettant de réduire la formation de sous-produits de la chloration dans le réseau de distribution d’eau potable.

Depuis 2015, la Ville suit de très près les concentrations de THM (trihalométhanes) et de AHA (acides haloacétiques) pour lesquels des dépassements de normes ont été observés dans certains secteurs, notamment celui de Clarke.

La confection des plans et les devis vont être préparés dans les prochains mois par la firme Tetra Tech. Tout cela afin d’implanter un nouveau procédé à la centrale de traitement d’eau, prévue pour 2022. « Afin de réduire la formation de THM et de AHA, celui-ci intégrera la chloramine dans la filière de traitement», précise la Ville par voie de communiqué.

La chloramine est un désinfectant plus stable et plus durable que le chlore et elle réduit la quantité de sous-produits formés lors de la chloration. « Elle préserve plus longtemps la qualité de l’eau purifiée qui circule dans le réseau de distribution; avantage non négligeable pour un réseau de la longueur de celui de Sept-Îles. De plus, elle atténue le goût et l’odeur du chlore de l’eau du robinet. Au cours des prochains mois, la Ville de Sept-Îles informera la population des différents aspects entourant ce changement dans le procédé de désinfection de l’eau potable », est-il précisé.