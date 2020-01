Véronik Mallet veut faire son travail aux Championnats nationaux

Le chemin pour se rendre aux Championnats canadiens 2020 de Patinage Canada n’aura pas été long pour Véronik Mallet qui entre en action vendredi pour le programme court. Seulement la distance entre Oakville, son nouveau lieu d’entraînement, et Mississauga, là où la compétition se déroule.

« C’est spécial, juste 30 minutes de route pour m’y rendre », a indiqué la Septilienne mardi, la veille de son départ.

L’enjeu des Championnats nationaux est une place pour les Championnats du monde qui auront lieu en mars à Montréal. Patinage Canada ne se basera cependant pas que sur la compétition à Mississauga pour faire ses choix.

Peu importe, tout ce que peut contrôler Véronik Mallet, c’est sa performance à elle. « Je ne veux pas me mettre de pression. Je veux faire ma job. Je ne contrôle pas ce que feront les autres. Les résultats suivront et je suis plus que prête », a-t-elle affirmé.

L’athlète de 25 ans patinera son programme court vendredi après-midi sur True Colors de Cyndi Lauper. Samedi, c’est le programme libre qui est l’horaire, prestation qu’elle fera sur Flashlight de Jessie J. L’horaire détaillé est disponible au www.skatecanada.ca.

Confortable à Oakville

La patineuse artistique, qui s’est exilée en Ontario au début novembre, mettant fin à une association professionnelle de onze ans avec Annie Barabé, se sent maintenant confortable dans son nouvel environnement d’entraînement. « Le premier mois a été difficile, mais après, tu t’adaptes et tu te fixes de nouveaux objectifs », a souligné la Septilienne.