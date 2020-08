Une saison de touch-football presque normale pour 2020

Les adeptes de touch-football de Sept-Îles, et même certains de Port-Cartier, retrouveront leur sport et le ballon ovale dans dix jours. La Ligue de touch-football « Le Diamant » de Sept-Îles lancera sa saison le 22 août, une saison où les mesures sanitaires et de distanciation physique n’affecteront pas ce qui se passera directement sur le terrain.

Le calendrier 2020 comptera une équipe de plus que l’an dernier et c’est chez les hommes qu’elle se retrouvera. Une sixième et nouvelle formation a été créée par quelques gars qui passeront l’automne à la maison en raison des cours à distance pour les universités. Chez les femmes, les quatre mêmes clubs sont de retour.

« Il y aura du sang neuf chez les gars », souligne la vice-présidente et secrétaire de la Ligue de touch-football de Sept-Îles, Caroline Lapierre. Le conseil d’administration comprend également Alexandra Breton (présidente et trésorière), Jolyane St-Gelais (communications et relations avec la Ville), Guillaume Maloney (horaire) et Félix St-Pierre (arbitrage). Seule Marilyne Boudreau Cormier a quitté le comité. Elle occupait le titre de présidente.

Pour les mesures sanitaires, les responsables de la ligue se sont adaptés avec celle de Football Québec et d’autres ligues de touch-football ailleurs au Québec.

« On demandera que soit respectée la distanciation physique à l’extérieur du terrain. Pour les règles du jeu, il n’y a rien qui change. On ne pourra juste pas festoyer les points et il faut éviter les rassemblements. On sera plus sévère sur l’hygiène dans la mesure du possible », ajoute Mme Lapierre. « Si la situation évolue, on s’ajustera. »

Les finales de la saison sont prévues pour le 24 octobre. La journée « All-Stars » n’aura pas lieu pour 2020.

