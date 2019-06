Une programmation automnale éclectique pour la Salle Jean-Marc-Dion

Je suis culture. Le thème de la saison automnale de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles prend tout son sens avec la programmation dévoilée lundi des 38 spectacles à l’affiche.

«Il y a plein de belles choses. Ce qui est plaisant, c’est qu’il y en a pour tous les goûts, plus qu’avant. On va rejoindre pas mal de gens», souligne Émilie Lavoie, coordonnatrice aux communications, à la promotion et au développement à la salle de spectacle de Sept-Îles.

La programmation «éclectique» ira toucher des personnes peu habituées à fréquenter le lieu de spectacle. «Une expérience que les gens vont apprécier. On a de belles propositions pour tout le monde», renchérit Mme Lavoie.

Une programmation automnale 2019 avec des valeurs sûres, qui fait aussi place aux talents en montée.

C’est d’ailleurs un nom fort connu qui ouvre la saison, tout en humour, avec Lise Dion pour deux soirs, les 6 et 7 septembre.

Parmi les autres artistes, on retrouvera aussi sur scène Andréanne A. Malette, Louise Lecavalier, Claude Dubois, Messmer, les Grandes Crues, Réal Béland, Michel Rivard, Matt Lang, Louis-José Houde, Philippe Bond, Jay Du Temple et plus encore.

Hommages

Des artistes iront d’hommages à de grands noms; les Charles Aznavour, Leonard Cohen et Iron Maiden Cohen.

Quant à Matiu, Roxane Bruneau et Raphaël Denommé, ils assurent la programmation des Oreilles dégourdies pour la saison automnale.

La danse, le théâtre avec notamment Ladies Night (last call!), les spectacles pour enfants avec entre autres Nicolas Noël et les Grands Explorateurs rejoindront certainement d’autres publics.

Mise en vente

La Salle Jean-Marc Dion compte sur une nouvelle plateforme web pour sa billetterie. Les adeptes pourront profiter des différents tarifs (à l’exception de ceux enfants) via le site. Ils pourront également avoir en version électronique leur billet.

La mise en vente des billets s’ouvre le 26 juin, au lendemain de la date limite offerte pour le renouvellement des abonnés (Club VIP).

Dès l’automne, la direction de la salle ajoutera une infolettre à sa clientèle. Elle continuera d’alimenter ses différents médias sociaux (Facebook et Instagram).

Pour la programmation complète : ICI