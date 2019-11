Une première défaite en six matchs pour le Drakkar

Toute bonne chose a une fin pour le Drakkar, qui a vu sa série victorieuse s’arrêter après cinq matchs, samedi soir, quand il a baissé pavillon 3-1 devant les Huskies de Rouyn-Noranda et 1 669 amateurs réunis à l’aréna Iamgold.

Impliqués dans un troisième match en moins de trois 72 heures sur des glaces de l’Abitibi, les membres de l’équipage ont bien essayé, mais ce ne fut pas suffisant pour éviter de subir ce premier revers en six sorties.

Indisciplinés en début de rencontre, les visiteurs ont vu les locaux donner le ton au match et en profiter pour ouvrir la marque grâce au 12e filet de la saison du vétéran de 20 ans Tyler Hinam.

Évoluant à plusieurs reprises à court d’un homme, le Drakkar est tout de même parvenu à créer l’égalité à un partout quand Nathan Légaré, en désavantage numérique, a enfilé son 9e but de la campagne, son deuxième en deux parties.

15 secondes d’intervalle

La réplique des Huskies n’a toutefois pas tardé et ces derniers ont sonné la charge avec deux filets sans riposte, en seulement 15 secondes d’intervalle, qui ont vite freiné l’élan des Baie-Comois.

Malgré le recul et la fatigue du voyage, les joueurs du Drakkar n’ont pas lâché prise pour autant et ont même dominé le troisième tiers avec 12 tirs au but contre un seul, mais ont fait face à un gardien, Zachary Emond, en très grande forme.

« C’est sûr qu’avec un recul de 3-1 après deux périodes, les gars auraient pu se contenter du bilan de voyage avec deux victoires, mais non, ils ont essayé jusqu’à la toute fin et, à ce niveau, il faut leur donner crédit », a commenté l’entraîneur adjoint Jean-François Grégoire.

Malgré la défaite, le dirigeant tire beaucoup d’éléments positifs de ce périple dans l’ouest de la province. « Les joueurs ont de nouveau réalisé que lorsqu’ils s’impliquent et respectent le plan établi, ils peuvent compétitionner avec tout le monde. »

En vitesse

William Rouleau et Jérémy Duguay ont inscrit les buts des vainqueurs dans cette poussée décisive de 15 secondes face au gardien de but Lucas Fitzpatrick…Les joueurs du Drakkar ont repris la route pour revenir à domicile afin d’amorcer une série de trois matchs à la maison, qui débutera jeudi prochain, face aux Saguenéens de Chicoutimi.