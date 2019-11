Une première chanson originale pour Jordan Lévesque

En préparation pour un EP, Jordan Lévesque propose aux stations radiophoniques et aux mélomanes une première chanson originale ayant pour titre Je te vois encore qu’il a coécrite avec John-Anthony Gagnon-Robinette, un ami également membre du groupe Kaïn. Le Baie-Comois d’origine n’hésite pas à qualifier ce premier extrait radio de rassembleur.

D’entrée de jeu, Jordan Lévesque tient à préciser que la situation dont il est question dans Je te vois encore n’a rien d’autobiographique. « Anthony et moi, nous nous sommes mis dans la peau d’un personnage qui vit une peine d’amour. Nous avons couché des mots pour décrire comment il se sent. Nous sommes convaincus que beaucoup de gens pourront s’y reconnaître et s’y identifier », soutient-il.

Une première trace sur disque

Sur cette première offrande qu’il prévoit lancer au printemps 2020, l’auteur-compositeur-interprète entend mettre en valeur les différentes textures de sa voix et surtout le faire en français. « J’ai grandi en écoutant de la chanson francophone à la maison. Je ne pouvais faire autrement que de chanter dans cette langue qui me tient véritablement à cœur. À travers mes chansons, j’espère pouvoir démontrer aux gens ma très grande polyvalence sur le plan vocal », lance-t-il.

Originaire de Baie-Comeau, ce participant de la plus récente édition de La Voix ressort assurément grandi de cette aventure télévisuelle qui l’a fait connaître par près de deux millions de téléspectateurs.

« J’ai vécu toute une expérience. Je me suis forgé un très beau réseau de contacts. Ça m’a aussi procuré une très grande visibilité que je n’aurais pas eue autrement. Puisque les gens me connaissent, ils sont plus nombreux à me suivre », constate-t-il. « Mon seul regret est de ne pas avoir chanté en français. »

Ce n’est qu’un début

Une chose est certaine, cet artiste de la relève espère que les gens seront très nombreux à continuer à suivre son parcours. Plus que tout, Jordan Lévesque souhaite lancer un premier album à son image et le tout en français. D’ici là, les gens sont invités à se procurer sur les différentes plateformes de téléchargement la chanson Je te vois encore et à en faire la demande aux différentes stations radiophoniques du Québec pour qu’elle y tourne.