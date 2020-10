Une nouvelle exposition au musée régional de la Côte-Nord

Le Musée régional de la Côte-Nord présente depuis le 17 octobre et jusqu’au 29 avril 2021, une nouvelle exposition intitulée Ashu-takusseu / La traversée photographique de l’artiste-photographe, Michel Depatie.

Le but de cette exposition et d’ébranler et de déconstruire le regard des occidentaux sur les Premières Nations d’Amérique.

« Mon travail vise à questionner une vision qui relègue les autochtones hors de notre époque et dans une non-relation. La genèse de ce projet repose sur deux repères importants de mon parcours d’artiste : d’une part la volonté d’offrir une réponse iconographique à l’œuvre du photographe américain Edward Curtis et, d’autre part, de ma relation assidue depuis trente ans avec les autochtones du Québec », précise Michel Depatie.

Il propose ici au public un véritable dialogue avec l’œuvre d’Edward Sheriff Curtis. Ce dernier, photographe ethnologue américain, a représenté les autochtones en réalisant des portraits dont la mise en scène « clichée » nous renvoie à l’idée du « bon sauvage » d’avant l’arrivée des Européens.

Il a entrepris l’inventaire photographique d’amérindiens des 80 tribus existantes. Cette population, qui était estimée à plus d’un million d’individus au XVIIIe siècle, avait chuté aux alentours de 40 000 lorsqu’il lança son projet. Il a ainsi effectué plus de 40 000 portraits, au début du XXe siècle.

Michel Depatie a d’abord débuté par une collecte de selfies en invitant les autochtones du Québec à déposer leurs égoportraits via diverses plateformes. Il les a ensuite transformés en utilisant divers procédés photographiques dont la photogravure, allant jusqu’à les insérer dans les œuvres de Curtis qu’il revisite à sa manière.