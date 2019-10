Une forte odeur force l’annulation des cours à l’ESSB

Une forte odeur qui régnait ce mercredi matin dans les installations de l’école secondaire Serge-Bouchard (ESSB) de Baie-Comeau a forcé la direction de l’établissement à annuler les cours pour la journée.

« Il y a une forte odeur et on ne sait pas encore d’où ça provient », a indiqué la porte-parole de la Commission scolaire de l’Estuaire (CSE), Patricia Lavoie. « Les employés des ressources matérielles sont sur place pour prendre les données des différents détecteurs, mais on sait que les détecteurs de monoxyde de carbone ne se sont pas déclenchés. »

Outre le personnel technique de la CSE, les pompiers de la Ville de Baie-Comeau sont également sur place afin de réaliser des tests de détection de l’air pour comprendre ce qui s’est passé.

À leur arrivée à l’école ce matin, les jeunes ont été retournés à la maison par mesure de précaution. Même chose pour le personnel de l’établissement.